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Кравцов рассказал, кому отдаёт предпочтение в потенциальном бою Уайлдер — Джошуа

Кравцов рассказал, кому отдаёт предпочтение в потенциальном бою Уайлдер — Джошуа
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мыслями о потенциальном поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа.

«В потенциальном бою Джошуа и Уайлдера я бы предпочтение отдал всё же Деонтею. Уайлдер более быстрый, более бьющий, с более серьёзным стержнем относительно Джошуа. А так да, я думаю, что всё подводится к этому. Если оба выиграют, то можно сделать такой большой бой, как минимум с точки зрения медийности», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в рамках которого Деонтей Уайлдер встретится с Джозефом Паркером, а Энтони Джошуа сразится с Отто Валином.

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