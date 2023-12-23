Кравцов рассказал, кому отдаёт предпочтение в потенциальном бою Уайлдер — Джошуа

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мыслями о потенциальном поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Энтони Джошуа.

«В потенциальном бою Джошуа и Уайлдера я бы предпочтение отдал всё же Деонтею. Уайлдер более быстрый, более бьющий, с более серьёзным стержнем относительно Джошуа. А так да, я думаю, что всё подводится к этому. Если оба выиграют, то можно сделать такой большой бой, как минимум с точки зрения медийности», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в рамках которого Деонтей Уайлдер встретится с Джозефом Паркером, а Энтони Джошуа сразится с Отто Валином.