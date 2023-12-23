91% опрошенных читателей «Чемпионата» считают, что Бивол победит Артура

В ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксёрский вечер, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) проведёт защиту против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO).

«Чемпионат» провёл опрос: Дмитрий Бивол победит Линдона Артура? 52% опрошенных считают, что россиянин победит по очкам, 39% ответили, что поединок не дойдёт до судейского решения.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, россиянин победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Линдону Артуру 32 года. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы соотечественника Энтони Ярда.