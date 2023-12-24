Адесанья заработал $ 26 тыс., поставив на победу Паркера над Уайлдером

Бывший чемпион американского промоушена UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья выиграл $ 26 тыс., поставив на победу новозеландского боксёра-тяжеловеса Джозефа Паркера над американцем Деонтеем Уайлдером на боксёрском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который состоялся минувшей ночью.
Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.
Адесанья опубликовал в своих социальных сетях фотографию ставочного купона, на котором видно, что изначальная ставка Исраэля была $ 5 тыс.
Фото: Соцсети Исраэля Адесанья
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.
Вскоре после этого Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.