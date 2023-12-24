Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья заработал $ 26 тыс., поставив на победу Паркера над Уайлдером

Адесанья заработал $ 26 тыс., поставив на победу Паркера над Уайлдером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион американского промоушена UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья выиграл $ 26 тыс., поставив на победу новозеландского боксёра-тяжеловеса Джозефа Паркера над американцем Деонтеем Уайлдером на боксёрском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который состоялся минувшей ночью.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Адесанья опубликовал в своих социальных сетях фотографию ставочного купона, на котором видно, что изначальная ставка Исраэля была $ 5 тыс.

Фото: Соцсети Исраэля Адесанья

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Вскоре после этого Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер
Материалы по теме
«Вы всё увидите». Адесанья – о возвращении в октагон UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android