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«Вы всё увидите». Адесанья – о возвращении в октагон UFC

«Вы всё увидите». Адесанья – о возвращении в октагон UFC
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Бывший чемпион американского промоушена UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья сообщил, что в скором времени намерен вернуться в октагон после небольшого отдыха.

«Я провёл четыре боя за 14 месяцев в качестве чемпиона UFC. Это просто неслыханно. Я был самым активным чемпионом UFC. Жизнь заставила меня взять отпуск, но вы скоро меня увидите. Я сказал, что вернусь в 2027 году, а эти идиоты подумали, что я действительно имел это в виду. Но вы всё увидите», – сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Вскоре после этого Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.

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