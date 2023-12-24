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«Все до сих пор ждут этого». Джошуа оценил вероятность своего поединка с Уайлдером

«Все до сих пор ждут этого». Джошуа оценил вероятность своего поединка с Уайлдером
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Британский тяжеловес Энтони Джошуа ответил на вопрос, свелась ли к минимуму вероятность провести его предварительно согласованный бой с американцем Деонтеем Уайлдером после поражения последнего во вчерашнем бою с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером в рамках боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Нет. Слушайте, ну посмотрите на Дюбуа сегодня вечером. Он вернулся. Ты можешь сделать что угодно. Если он захочет, он может вернуться и провести бой в другой раз. Я уверен, что все ещё хотят увидеть этот бой», — приводит слова Джошуа Boxing News.

Напомним, ранее Уайлдер заявил, что проигрыш кого-то из них двоих с Джошуа 23 декабря может стать единственной причиной, по которой их бой может не состояться в 2024 году.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер
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