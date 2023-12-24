Кудряшов: зачем из двухметрового Уайлдера делать порхающее непонятно что?

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и новозеландцем Джозефом Паркером, состоявшегося в ночь с 23 на 24 декабря в Саудовской Аравии.

«Я вообще не понял Уайлдера и его тренера Малика Скотта. Зачем из двухметрового Деонтея делать порхающее непонятно что. Бьёт Уайлдер свою правую кочергу по затылку, ей и нужно было действовать. Плюс нужно было работать агрессивно, а не пятиться назад. Зачем он дал столько свободы Паркеру? Паркер сам был не готов к этому. Он не понимал, почему он агрессор и почему он ведёт в этом бою.

Вся фишка Уайлдера в непредсказуемости ударов под разными углами. Малик Скотт попытался сделать из него боксёра. Произошло то, что всегда происходит. Агрессия приносила плоды Уайлдеру, когда он использовал свою двустволку. Но сделать из него контрпанчера… Не знаю. Наверное, это невозможно. Он – корявый сформировавшийся боксёр. Сделать из него технаря, порхающего на ногах – путь в никуда», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Паркер стал вторым бойцом в карьере 38-летнего Уайлдера, которого американец не смог победить. Первые два поражения американец потерпел от британца Тайсона Фьюри, лишившего его титула WBC.