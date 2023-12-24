Тренер Уайлдера: нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Паркеру

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал поражение своего бойца в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Плохой день на работе. Во-первых, у Джозефа Паркера и Энди ли был чертовски хороший план. Паркер ни открывал подбородок. Пару раз он терял баланс. Я считал, что Деонтей заставит его на что-то наткнуться, но он так и не открыл челюсть.

Победил лучший, поздравляю Джозефа Паркера. Только любовь и уважение. Он один из лучших в мире, нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Паркеру. У нас же был ужасный вечер», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.