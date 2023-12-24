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Фроч: считаю, что с Уайлдером покончено

Фроч: считаю, что с Уайлдером покончено
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о поражении звёздного американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Джозеф Паркер выступил великолепно, а Деонтей Уайлдер был ужасен. Ужасное выступление… Что ему теперь делать? Это было его худшее выступление за долгое время, хотя, возможно, причиной этому является Джозеф Паркер.

Простите, но я считаю, что с Уайлдером покончено. Я не считаю, что у него есть нужный настрой. Сейчас он – ветеран, которого уже несколько раз били. Дважды это сделал Фьюри и вот теперь Паркер», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

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