Жена Фьюри поздравила Паркера с победой над Уайлдером

Пэрис Фьюри, жена действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, поздравила давнего спарринг-партнёра своего мужа новозеландца Джозефа Паркера с победой над американцем Деонтеем Уайлдером.

Напомним, бойцы сразились в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил единогласным судейским решением (118-111, 120-108, 118-110).

«Поздравления нашему хорошему другу Джозефу Паркеру», — написала Пэрис в социальных сетях.

Джозефу Паркеру 31 год. Новозеландец дебютировал как профессионал в 2012 году и в декабре 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира, в бою за титул WBO перебоксировав на тот момент малоизвестного американца Энди Руиса-младшего. После двух защит Паркер лишился пояса в бою с Энтони Джошуа.