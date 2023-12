Бывший боец UFC: Гэтжи сломал Фергюсона, и он пошёл на спад

Экс-боец UFC американец Мэтт Браун высказался о череде поражений бывшего временного чемпиона в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Тони Фергюсона.

«Теперь, когда Фергюсон проиграл Пэдди, возникает вопрос: Пэдди лучше, чем мы считаем? Или Тони почти закончился? На самом деле, у меня нет ответов. Возможно, у Тони ещё есть несколько боёв.

Мне кажется, что в боях с Гэтжи и Чендлером его просто сломали. И это отстой. Один из самых больших вопросов «а что, если». Фергюсон порвал себе колено, в четвёртый раз пытаясь подраться с Хабибом, когда споткнулся о чёртов провод. И с тех пор ситуация пошла по нисходящей. Я чувствую, что Гэтжи сломал его», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.