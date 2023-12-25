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Промоутер Фьюри сделал заявление о поражении Уайлдера в бою с Паркером

Промоутер Фьюри сделал заявление о поражении Уайлдера в бою с Паркером
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, прокомментировал поражение звёздного американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

Напомним, бойцы сразились в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил единогласным судейским решением (118-111, 120-108, 118-110).

«Я считаю, что Уайлдер выглядел ужасно. Джозеф делал отличную работу, начиная со старта. И я действительно не знаю, что теперь делать Деонтею. Я поговорил с его менеджером, и он рассказал мне, что у Уайлдера была проблема. Он принял криосауну и просидел в ней очень долго. Я не знаю, что произошло. Очевидно, что будут какие-то оправдания», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

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