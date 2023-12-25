Макгрегор предложил провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести поединок с боксёром Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.

«Как насчет моего боя с Мэнни здесь, в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, Мэнни должен подняться в мой вес, учитывая, что это его вид спорта? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью.

Деньги решают? Ну, Мэнни уже должен мне $ 8 млн по суду, потому что он был подписан в мою менеджерскую компанию и не выполнил свою часть сделки», — приводит слова Макгрегора The Independent.

Напомним, изначально возвращение Макгрегора планировалось весной в бою с Майклом Чендлером на UFC 300, однако Дана Уайт впоследствии заявил, что Макгрегору ещё предстоит пройти шесть месяцев антидопингового тестирования, прежде чем он сможет драться, несмотря на то что он проходит тесты уже с октября.