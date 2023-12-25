Гэтжи и Холлоуэй проведут бой на турнире UFC 300 — Соннен

Обладатель титула BMF Джастин Гэтжи проведёт свой следующий поединок с бывшим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Максом Холлоуэем. Об этом сообщил бывший боец MMA Чейл Соннен, ныне являющийся экспертом.

«Давайте взглянем на UFC 300. Я всегда считал, что в рамках турнира должна пройти защита титула BMF – и я могу подтвердить, что поединок за пояс состоится. Ведь это приз, который интересен всем бойцам. Джастин Гэтжи против Макса Холлоуэя. Официальный анонс состоится совсем скоро», – приводит слова Соннена Sportskeeda.

Отметим, что турнир UFC 300 состоится 13 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, профессиональный рекорд Холлоуэя в смешанных единоборствах составляет 25-7. На счету Гэтжи 25 побед в 29 боях.