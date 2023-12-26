Де ла Хойя — Хейни: давай побьём рекорды PPV в бою с Райаном Гарсией!

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американца Райана Гарсии (24-1, 20 KO), обратился к Девину Хейни (31-0, 15 KO).

«Счастливых каникул лучшему легковесу мира Девину Хейни. Давай побьём рекорды PPV в бою с Райаном Гарсией!» — написал де ла Хойя в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

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