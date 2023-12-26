Арум: Иноуэ — потрясающий боец, возможно, он даже лучше Пакьяо

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях, японца Наои Иноуэ (25-0, 22 KO), высказался о бойце.

«Иноуэ – потрясающий боец, подобного которому мы не видели со времён Мэнни Пакьяо. Возможно, он даже лучше Пакьяо. Я считаю, что у него есть шанс дойти до 59 кг или даже 61 кг. Нет, 63,5 кг — это слишком много. Посмотрите на Фултона. Я был на поединке, и он был намного крупнее Иноуэ в 55 кг», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Отметим, что Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Напомним, сегодня, 26 декабря, Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира.