Наоя Иноуэ — Марлон Тапалес: непобеждённый японец станет абсолютным чемпионом мира? LIVE

Один из самых талантливых боксёров на планете приблизился к величию на расстояние вытянутой руки.

26 декабря состоится грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). В соглавном событии вечера сойдутся Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) и Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО). Но особенный интерес вызывает главный поединок. В нём выступит непобеждённый японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO). Его соперником станет Марлон Тапалес (37-3, 19 KO), представляющий Филиппины. Они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира.

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