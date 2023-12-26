Наоя Иноуэ — Марлон Тапалес: непобеждённый японец станет абсолютным чемпионом мира? LIVE

26 декабря состоится грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). В соглавном событии вечера сойдутся Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) и Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО). Но особенный интерес вызывает главный поединок. В нём выступит непобеждённый японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO). Его соперником станет Марлон Тапалес (37-3, 19 KO), представляющий Филиппины. Они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!
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🚨 Боб Арум негативно отреагировал на желание Мейвезера устроить бой Дэвис — Иноуэ
Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Наои Иноуэ, негативно отреагировал на слова Флойда Мейвезера, заявившего о желании увидеть поединок японца со звёздным американцем Джервонтой Дэвисом.
«Иноуэ начал карьеру в 49 кг и поднялся до 55 кг. Он невероятная звезда в Японии, и там практически никто не знает, кто такой Джервонта Дэвис. Почему Иноуэ, который не дотягивает по габаритам до 55 кг, должен драться с парнем, который по большому счёту находится в лимите 63 кг?
Это не имеет никакого смысла. Есть ли у Иноуэ шансы против Шакура [Стивенсона]? Вероятно, нет. Не нужно увлекаться. Недавно Теренс Кроуфорд показал, каким великолепным бойцом он является, но вы не хотели выставлять его против Тайсона Фьюри.
Чтобы выставить Иноуэ против бойца 63 кг, нужно быть дураком, но японцы не дураки», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
🔥 Арум: Иноуэ — потрясающий боец, возможно, он даже лучше Пакьяо
Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях японца Наои Иноуэ (25-0, 22 KO), высказался о бойце.
«Иноуэ – потрясающий боец, подобного которому мы не видели со времён Мэнни Пакьяо. Возможно, он даже лучше Пакьяо. Я считаю, что у него есть шанс дойти до 59 кг или даже 61 кг. Нет, 63,5 кг это слишком много. Посмотрите на Фултона, я был на поединке, и он был намного крупнее Иноуэ в 55 кг», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
👑 Сауль Альварес назвал трёх лучших боксёров мира
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес назвал трёх лучших, по его мнению, боксёров мира на данный момент.
«Я считаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта [Дэвис]… Есть немало бойцов, и я не хотел бы выглядеть неуважительно из-за того, что не упоминаю их, но есть немало хороших бойцов», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Где смотреть турнир с боем Наоя Иноуэ – Марлон Тапалес
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера в своей онлайн-трансляции.
🥊 Наоя Иноуэ оценил возможность боя с Джервонтой Дэвисом
Чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг), оценил вероятность боя с американцем Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 КО).
«Не думаю, что это возможно. Это, скорее, просто шумиха, которую устраивают фанаты», – написал Иноуэ в одной из своих социальных сетей.
Дата и время боксёрского вечера с боем Наоя Иноуэ – Марлон Тапалес
Боксёрский вечер с титульным поединком Наоя Иноуэ – Марлон Тапалес состоится 26 декабря в Токио (Япония). Старт турнира запланирован на 11:00 по московскому времени.
💥 Романов: Теренс Кроуфорд — номер один, а из тяжей нравятся Фьюри и Уайлдер
Российский боксёр Евгений Романов рассказал о том, кто из боксёров прошлого и современности ему нравится.
«Из тяжеловесов всех времён мне всегда нравились Майк Тайсон и Мухаммед Али, а из современных — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Нравятся их стили, каждый из них по-своему эффективный. Если из других категорий, то Теренс Кроуфорд — однозначно номер один, потому что он универсальный боец, может в ринге всё, очень умный. Также нравятся японец Наоя Иноуэ и Сауль Альварес. По поводу какого-либо сходства ничего не могу сказать. Со стороны виднее, наверное. В остальном, конечно, что-то отмечаешь для себя в элементах техники, но чтобы применить что-то в конкретном бою… Это чревато. Здесь я больше слушаю тренера, что он мне подскажет. Всё надо нарабатывать, и бывает, что у одного боксёра всё это красиво и ловко получается, но совершенно не подходит другому. Всё индивидуально», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Полный кард боксёрского вечера
- Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO) – Марлон Тапалес (37-3, 19 KO);
- Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) – Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО);
- Канаму Сакама (8-0, 7 KO) – Джон Пол Габунилас (10-2, 7 КО);
- Йошики Такеи (7-0, 7 KO) – Марио Диас (21-6, 9 КО);
- Энди Хираока (22-0, 17 KO) – Себастьян Диас (18-6-1, 13 КО);
- Фуга Уэмацу (1-0, 1 КО) – Сугуру Ишикава (3-5-1, 2 КО);
- Рикия Сато (дебют) – Кейсуке Эндо (0-2).