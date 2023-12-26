Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум негативно отреагировал на желание Мейвезера устроить бой Дэвис — Иноуэ

Боб Арум негативно отреагировал на желание Мейвезера устроить бой Дэвис — Иноуэ
Аудио-версия:
Комментарии

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Наои Иноуэ, негативно отреагировал на слова Флойда Мейвезера, заявившего о желании увидеть поединок японца со звёздным американцем Джервонтой Дэвисом.

«Иноуэ начал карьеру в 49 кг и поднялся до 55 кг. Он невероятная звезда в Японии. При этом там практически никто не знает, кто такой Джервонта Дэвис. Почему Иноуэ, который не дотягивает по габаритам и до 55 кг, должен драться с парнем, который по большому счёту находится в лимите 63 кг?

Это не имеет никакого смысла. Есть ли у Иноуэ шансы против Шакура [Стивенсона]? Вероятно, нет. Не нужно увлекаться. Недавно Теренс Кроуфорд показал, каким великолепным бойцом он является, но вы бы не захотели выставлять его против Тайсона Фьюри.

Чтобы выставить Иноуэ против бойца 63 кг, нужно быть дураком, а японцы не дураки», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Материалы по теме
Арум: Иноуэ — потрясающий боец, возможно, он даже лучше Пакьяо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android