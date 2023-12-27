Стерлинг разочарован продажами трансляций его поединка с О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг выразил разочарование продажами трансляций его поединка с Шоном О'Мэлли.

«Мы получили результаты продаж PPV боя с О'Мэлли, и я спросил: «С такими цифрами этот парень строит из себя PPV-звезду? Если бы я имел хоть малейшее представление о том, какими будут эти цифры, если бы мог знать, что всё будет именно так, то предпочёл бы взять отпуск и подождать.

Я пошёл на риск, потому что думал, что гонорар будет внушительным. Больше, чем все мои предыдущие, но на деле всё оказалось иначе», – приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.