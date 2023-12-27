Пётр Ян: я соскучился по боям

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, как он получил бой на турнире UFC 299.

«У меня было чёткое желание — я хотел выступить на том турнире, где будет проходить чемпионский бой в нашей весовой категории, на UFC 299. Сообщил об этом менеджеру, и вот я получил бой.

Не дрался год, вроде и соскучился, но и уезжать на два месяца из дома не хочется. Но работать и зарабатывать надо. Я понимаю, что спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди долгая, и мне нечего скрывать: я здесь, чтобы зарабатывать себе на хлеб», — сказал Ян в подкасте RCC Talks, премьера которого была показана на телеканале UDAR.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.