Павлович собирается взять паузу в карьере

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории россиянин Сергей Павлович собирается взять паузу в выступлениях после боя с британцем Томом Аспиналлом.

«Начало года было неплохим, середина – тоже неплохой, а концовка немного смазалась. Но ничего. Неудовлетворительный результат — тоже результат. Кондиции у меня хорошие. Но сейчас надо сбавить обороты: реабилитация, восстановление. Сейчас думаю взять тайм‑аут. Надо спокойно восстановиться, и перейдём плавно к следующим боям. Сколько времени это займёт? Посмотрим. Пройдем диагностику и будем принимать решение, сколько и как восстанавливаться», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 ноября на турнире UFC 295 Сергей Павлович техническим нокаутом в первом раунде проиграл Тому Аспиналлу и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.