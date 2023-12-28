Павлович осудил слова Ковингтона в адрес отца Эдвардса

Популярный российский боец ММА Сергей Павлович прокомментировал слова американца Колби Ковингтона об отце чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса перед их поединком.

«Я считаю, что есть вещи неприемлемые. Так нельзя вести себя. Нельзя переходить эту черту», — сказал Сергей Павлович в эфире «Матч ТВ».

Перед турниром UFC 296 Ковингтон заявил, что он отправит Эдвардса на седьмой круг ада, где, по словам Колби, находится отец Леона. Примечательно, что мужчину убили, когда британскому бойцу было 13 лет. Сам Эдвардс признавался, что его отец являлся преступником.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296 Леон Эдвардс единогласным решением судей победил Колби Ковингтона.