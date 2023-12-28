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Теренс Кроуфорд назвал себя лучшим бойцом 2023 года

Теренс Кроуфорд назвал себя лучшим бойцом 2023 года
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Лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд назвал себя лучшим бойцом уходящего года и объяснил свою позицию.

«Я единственный боец, который в этом году победил соперника из топ-5 рейтинга pound-for-pound, и то, как я это сделал, было непревзойдённым. Я боец 2023 года. Кто-то может сказать, что я дрался только один раз, но этот бой был важнее любого другого. Факты», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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