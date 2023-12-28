Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин встретится с де Риддером в титульном поединке One

Малыхин встретится с де Риддером в титульном поединке One
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин встретится в титульном поединке с Ренье де Риддером на турнире One 166 в Катаре, который состоится 1 марта.

Напомним, в конце июня Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар.

Кроме того, российский боец владеет титулом в полутяжёлом дивизионе, который завоевал как раз в поединке с Ренье де Риддером. В декабре прошлого года Малыхин нокаутировал нидерландца в первом раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android