Малыхин встретится с де Риддером в титульном поединке One

Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин встретится в титульном поединке с Ренье де Риддером на турнире One 166 в Катаре, который состоится 1 марта.

Напомним, в конце июня Малыхин встречался с Арджаном Бхулларом и победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Анатолий стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар.

Кроме того, российский боец владеет титулом в полутяжёлом дивизионе, который завоевал как раз в поединке с Ренье де Риддером. В декабре прошлого года Малыхин нокаутировал нидерландца в первом раунде.