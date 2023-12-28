Атлас назвал боксёра, который был так же хорош в одном аспекте, как Майк Тайсон

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями об отличиях бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона от других боксёров. Тайсон занимался под руководством Атласа.

«История знает великих панчеров, которые били с правой руки. Это Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Бэр. Но я не знаю, был ли когда-нибудь кто-то, кто мог бы бить так же хорошо обеими руками, как Тайсон. Разве что Джо Луис и нескольких других боксёров», — сказал Атлас на канале Lex Clips в YouTube.

На счету Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися.

Известный боксёр Майк Тайсон упал со скейтборда: