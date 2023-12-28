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Тедди Атлас объяснил, почему затрудняется назвать Майка Тайсона великим

Тедди Атлас объяснил, почему затрудняется назвать Майка Тайсона великим
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Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Майке Тайсоне, который занимался под его руководством.

«Я не знаю, был ли он когда-либо великим. Но он был настоящей сенсацией. Возможно, он был лучшим сочетанием скорости и мощи. Кроме того, он был одним из величайших панчеров, как с правой, так и с левой. Но слишком часто Тайсон полагался на слабости других. Но так делать не стоит. Сильным нужно быть самому», — сказал Атлас на канале Lex Clips в YouTube.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

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