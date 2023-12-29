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Боец ММА рассказал, стоит ли пить кофе натощак

Боец ММА рассказал, стоит ли пить кофе натощак
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Российский боец смешанных единоборств Мурад Мачаев высказался об употреблении кофе на голодный желудок. По словам Мачаева, лучше этого избегать.

«Кофе натощак – чем это чревато? Если это единичных случай, то никаких проблем нет. Но если вы это делаете на постоянной основе, то это чревато изжогами, гастритами и язвами. Второе – кофе натощак очень стимулирует ваши надпочечники, которые вырабатывают много адреналина и кортизола. Всё это приведёт к тому, что у вас появится зависимость от кофе с утра и ваш мозг не будет включаться, пока вы не выпьете чашку кофе. Плюс кофе натощак повысит вашу раздражительность в течение дня», — сказал Мачаев у себя в социальных сетях.

На счету Мачаева в ММА 22 победы при трёх поражениях.

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