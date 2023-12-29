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Роберт Гарсия: Тайсон Фьюри не уважает бокс и бросил на него тень

Роберт Гарсия: Тайсон Фьюри не уважает бокс и бросил на него тень
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Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе, а ныне известный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о поединке франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну и чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри. Он состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением.

«Я немного разочаровался. Мне кажется, он просто не уважает бокс и вообще не готовился к этому бою. Не тренировался. Так я думаю. Он легкомысленно подошёл к противостоянию, был не в форме и бросил тень на бокс. Это было плохое выступление. Возможно, он подумал, что это будет просто выставочный бой, лёгкая прогулка», — сказал Гарсия на канале Little Giant Boxing в YouTube.

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