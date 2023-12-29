«Он просто загадка». Тренер Сен-Пьера рассказал, чем его шокировал Шавкат Рахмонов

Известный тренер Фирас Захаби, под чьим руководством занимался легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер, поделился мнением о непобеждённом казахстанском бойце полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкате Рахмонове.

«Я смотрел поединки Шавката и пытался понять, что делает этого парня таким замечательным. Я до сих пор не знаю ответ на этот вопрос, но он великолепен. Я просто не понимаю, как он это делает.

Я посмотрел бесчисленное количество боёв, тренировал бесчисленное количество часов и подготовил так много феноменальных, талантливых бойцов. Но этот парень просто загадка. Что в нём такого, что подавляет других бойцов? Стивен Томпсон — феноменальный ударник, но Рахмонов мастерски от него уходил и контратаковал. Для меня это было шоком», — сказал Захаби на канале Tristar Gym в YouTube.