Дуэли Махачева с Волкановски или возвращение Джонса? Рейтинг лучших боёв 2023 года

2023 год почти подошёл к концу. В эти 12 месяцев мы увидели множество турниров UFC, Bellator, PFL и других, но, как правило, всё самое яркое и интересное было сосредоточено в лучшей ММА-лиге мира. Пришло время подвести итоги уходящего года и выбрать лучший поединок. Мы отобрали восемь боёв, которые, по нашему мнению, заслужили право быть представленными в данной номинации. Предлагаем вам, читателям, выбрать лучший бой 2023 года.

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