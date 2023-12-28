Дуэли Махачева с Волкановски или возвращение Джонса? Рейтинг лучших боёв 2023 года

2023 год почти подошёл к концу. В эти 12 месяцев мы увидели множество турниров UFC, Bellator, PFL и других, но, как правило, всё самое яркое и интересное было сосредоточено в лучшей ММА-лиге мира. Пришло время подвести итоги уходящего года и выбрать лучший поединок. Мы отобрали восемь боёв, которые, по нашему мнению, заслужили право быть представленными в данной номинации. Предлагаем вам, читателям, выбрать лучший бой 2023 года.
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Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2
Реванш Махачева с Волкановски изначально не планировалось проводить в этом году, однако австралиец принял бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего Чарльза Оливейру. После первого близкого поединка, в котором тем не менее Махачев победил заслуженно, всем хотелось увидеть встречу этих двух бойцов вновь. На этот раз затяжной дуэли не вышло. Уже в первом раунде Махачев выбросил отличный левый хай-кик, который отправил Волкановски на канвас, а добивание и итоговая победа были делом нескольких секунд. Так Ислам снял все вопросы относительно своего превосходства над Алексом.
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
История противостояния Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи стала одной из самых захватывающих в последние годы. В ноябре 2022 года Перейра нокаутировал чемпиона и отобрал его титул, а затем согласился на незамедлительный реванш, который состоялся весной этого года. Было очень напряжённо, первый раунд прошёл с опасными атаками от обоих бойцов, которые решили не затягивать с выявлением победителя. Во втором раунде Адесанья оказался в опасном положении, прижавшись к сетке и получая удары, но выбросил мощный правый боковой и затем добил соперника, упавшего на канвас. Празднование Иззи тоже вошло в историю как одно из самых эмоциональных.
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев после ряда ярких выступлений довольно высоко поднялся в рейтинге легковесов UFC и заслужил шанс попробовать себя в бою с настоящим топом. В соперники Физиеву выдали Джастина Гэтжи, занимавшего третью строчку. В первом раунде всё складывалось в пользу Рафаэля, который перебивал именитого оппонента и выглядел уверенно. Однако во втором раунде картина постепенно начала меняться. Физиев вложил слишком много сил в первый раунд, а Гэтжи сработал более умело и показал себя с новой стороны. В третьем раунде Джастин и вовсе устроил настоящий разнос Физиеву. Финиша не случилось, но яркий бой и победа Гэтжи болельщикам запомнились.
Вячеслав Борщёв — Назим Садыхов
В ноябре на UFC 295 в предварительном карде был запланирован не сильно примечательный, на первый взгляд, поединок. Вячеслав Борщёв встречался с Назимом Садыховым и это тот случай, когда шикарный бой получает незаслуженно мало внимания. В первом раунде Борщёв уверенно разбирал оппонента, по полной задействуя кикбоксёрскую базу. Во втором раунде проблемы возникли уже у российского бойца, и он буквально выживал под градом ударов. Садыхов обрушился на Вячеслава, посёк его, но не смог финишировать.
Борщёв же не просто выжил, а ещё и вернулся и отыгрался, сведя бой к ничьей. Прекрасный поединок, заслуживающий называться одним из лучших в году.
Ислам Махачев — Алекс Волкановски
В феврале 2023 года Махачев отправился в Австралию, чтобы попытаться оспорить звание первого номера рейтинга pound-for-pound в бою с Алексом Волкановски. Бойцы закатили впечатляющую бойню на пять раундов, в которой было практически всё. Ислам в очередной раз показал миру, что не стоит недооценивать его навыки в стойке, а Волкановски продемонстрировал свои умения в партере. Поединок завершился победой Махачева — единогласным решением судей. Россиянин защитил титул, а многие профильные издания выбрали именно этот бой лучшим в уходящем году.
Джефф Нил — Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов в начале 2023 года получил возможность встретиться с крепким рубакой Джеффом Нилом. Казахстанец был явным фаворитом, но на деле в этом бою впервые случилось так, что у Шавката возникли проблемы. Рахмонов почти не шёл в борьбу и попытался устроить яркий бой в стойке. В принципе, это получилось, оба бойца очень мощно заряжались, попадали, потрясали друг друга и дошли до третьего раунда, где наступил очередной финиш. Рахмонов провёл удушение со стойке и пополнил коллекцию побед сабмишенами.
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд
Исраэль Адесанья, вернув себе титул в противостоянии с Алексом Перейрой, недолго восстанавливался и уже в сентябре вернулся в октагон. По разным причинам его соперником стал Шон Стрикленд, который вряд ли бы получил этот шанс, если бы не травма Дрикуса Дю Плесси. Однако Шон умудрился сотворить апсет года. На протяжении четырёх раундов из пяти он смотрелся лучше чемпиона, однажды сумел оформить нокдаун и разгадал все финты Адесаньи. Заслуженным итогом стала победа Стрикленда, а Адесанья на этом фоне даже решил взять паузу в выступлениях.
Джон Джонс — Сириль Ган
Три года прошло с того времени, как Джон Джонс провёл свой последний бой в полутяжёлом весе. После этого американец объявил о переходе в тяжёлую весовую категорию и взял длительную паузу. Долгожданное возвращение случилось в марте, а соперником Джона стал француз Сириль Ган. Как таковой борьбы не получилось, Джонс показал, что его навыки всё ещё в порядке. Он быстро перевёл Гана на канвас и набросил ему плотную гильотину, из которой французский боец уже не выбрался. Мощное и эффектное возвращение одного из лучших бойцов в истории ММА.