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Боб Арум назвал Артура Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире

Боб Арум назвал Артура Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, назвал своего клиента лучшим боксёром в полусредней весовой категории. Напомним, в середине январе в Канаде Бетербиев проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO в поединке с экс-чемпионом во втором среднем весе Каллумом Смитом (Великобритания).

«13 января в Квебеке чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет защищать свои титулы в бою с очень опытным бывшим чемпионом Каллумом Смитом. Артур – лучший боксёр в мире среди полутяжеловесов, и я не могу дождаться, когда увижу, как он продлит свою невероятную серию нокаутов», — написал Арум на своей странице в социальных сетях.

Ранее Боб высказался о японском боксёре Наои Иноуэ.

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