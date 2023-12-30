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Sportskeeda признало Махачева автором лучшего нокаута в UFC в 2023 году

Sportskeeda признало Махачева автором лучшего нокаута в UFC в 2023 году
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Издание Sportskeeda представило собственный рейтинг лучших нокаутов, случившихся в промоушене UFC в 2023 году.

На первом месте в списке пяти лучших нокаутов уходящего года оказался чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, нокаутировавший Александра Волкановски на турнире UFC 294 в октябре. Второе место в рейтинге досталось Исраэлю Адесанье, который нокаутировал Алекса Перейру в бою в рамках UFC 287. Замкнул тройку сильнейших тяжеловес Том Аспиналл, от чьего нокаута пострадал российский боец Сергей Павлович на турнире UFC 295 в ноябре.

Также в пятёрку лучших вошли нокауты китаянки Сяонань Янь в бою с Джессикой Андраде на турнире UFC 288 и Джастина Гэтжи в поединке с Дастином Порье в рамках турнира UFC 291.

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