Ислам Махачев рассказал, когда будет готов провести следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев назвал месяц, когда будет готов провести следующим бой. Чемпион UFC в лёгком весе хотел бы выйти в октагон в марте.

«Я буду готов кого-нибудь разгромить в марте или увидимся после Рамадана», — написал Махачев в социальной сети X (бывший Twitter).

В 2024 году Рамадан продлится ориентировочно с 11 марта по 9 апреля. До его начала в марте запланированы два мероприятия UFC: UFC Fight Night 238 в Эр-Рияде 2 марта и UFC 299 в Майами 9 марта.

В своём предыдущем бою Махачев 21 октября на UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Всего на счету россиянина 26 поединков в MMA: 25 побед и одно поражение (в UFC 14 побед и один проигрыш).

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