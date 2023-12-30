Курбанов: бой Бивола с Бетербиевым — значимый для России и для всего бокса

Известный российский боксёр, второй номер рейтинга IBF в первом среднем весе Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрия Бивола с соотечественником Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Хорошая новость, хороший бой, хоть и два россиянина будут драться, но, я думаю, весь мир будет смотреть. Это тот бой, ради которого многие боксёры отдают 16-18 лет этому виду спорта, ради этого момента. Это хороший бой, значимый для России и для мирового бокса, мы укрепимся в боксёрской семье ещё сильнее и шансы наши вырастут, чтобы мы дрались за титулы чемпионов мира», – сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в середине января в Канаде Бетербиев проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO в поединке с экс-чемпионом во втором среднем весе Каллумом Смитом (Великобритания).

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.