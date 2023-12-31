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Умар Нурмагомедов: бой с Джонатаном Мартинесом? В любое время

Умар Нурмагомедов: бой с Джонатаном Мартинесом? В любое время
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, ответил на вопрос о возможном бое с американцем Джонатаном Мартинесом.

«Бой с Джонатаном Мартинесом? В любое время», — написал Нурмагомедов в социальной сети Х (бывший Twitter).

Это был ответ на вопрос одного из пользователей соцсети, который пришёл в комментарии к публикации Нурмагомедова, где он вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Дейвисона Фигейреду.

Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по Нурмагомедову после того, как получит результат пробы В.

Нурмагомедов остаётся непобеждённым на профессиональной арене. На его счету 17 побед в 17 поединках, восемь из которых он завершил досрочно.

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