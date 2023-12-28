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Умар Нурмагомедов, легчайшая весовая категория UFC, потенциальные соперники, возможный бой с Флойдом Мейвезером

Предлагают драться даже с Мейвезером. Самый избегаемый боец UFC — брат Хабиба
Сергей Сорокин
Умар Нурмагомедов
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Умар отчаянно пытается выпросить у организации хоть какой-то поединок.

Россияне в UFC становятся всё ближе к чемпионским поясам. И одним из главных претендентов на следующий после Ислама Махачева титул выглядит Умар Нурмагомедов. Правда, вот уже второй год брату Хабиба просто катастрофически не везёт. Россиянин всё-таки получил поединок против Кори Сэндхагена, но выбыл на длительный срок после травмы. А теперь Умар вернулся и буквально требует дать ему любого соперника на растерзание. Вот только оппоненты не особенно спешат принимать его вызовы.

Вспоминаем, как прошёл год для наших соотечественников в UFC:
2023-й — противоречивый год для россиян в UFC. Но есть и поводы для радости
2023-й — противоречивый год для россиян в UFC. Но есть и поводы для радости

Умар идёт с рекордом 16-0, но пока занимает лишь 14-место в рейтинге легчайшей весовой категории. Он ворвался в UFC и начал колотить всех подряд. Первым под руку попался Сергей Морозов, которого получилось победить удушающим приёмом во втором раунде. Затем сабмишеном россиянин закончил поединок против Брайана Келлехера. Только битва с Нейтом Манессом, добралась до судейского решения. Но Умара это настолько разозлило, что он вышел на следующий поединок с Раони Барселосом и нокаутировал того уже в первом раунде.

А затем началось тотальное избегание россиянина. Обычно парни с таких позиций в рейтинге не испытывают проблем с тем, чтобы получить следующий бой. Но оппоненты не горят желанием становиться для него трамплином. Очень долго Умар просил согласиться на поединок хоть кого-то, а в итоге получил Сэндхагена.

Нурмагомедов долго благодарил соперника за то, что тот принял предложение. Вот только судьба распорядилась иначе – россиянин получил тяжёлое повреждение и был вынужден сняться с боя. Теперь историю с поиском нового оппонента необходимо начинать с самого начала.

Брат Хабиба потерял шанс быстро получить титульник, но поступил мудро:
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса
«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса

На днях Умар вновь решил напомнить, что ни один из соперников не хочет выходить с ним в октагон. Он опубликовал новый пост в своих социальных сетях, но был немногословен: «И что мне делать? Если никто не хочет драться».

У фанатов практически сразу же нашёлся довольно остроумный ответ. Один из болельщиков оставил комментарий, в котором предложил Умару сойтись с Флойдом Мейвезером-младшим. Легендарный боксёр славится тем, что часто выходил на выставочные поединки с представителями мира MMA и кикбоксинга. Вот только есть ощущение, что такая возможность прямо сейчас не интересует россиянина даже за очень большие деньги. Он намерен становиться чемпионом UFC, причём в самое ближайшее время. А для этого необходимо срочно улучшать свои позиции в рейтинге.

Умара действительно избегают все. В определённый момент даже пошли разговоры о том, что россиянин должен получить бой с соотечественником – Петром Яном. И тот, чтобы поддержать Нурмагомедова, увиливать от поединка вряд ли бы стал. А вот остальные бойцы ростера действительно опасаются выходить в клетку, поскольку прекрасно понимают, насколько опасен брат Хабиба. Буквально за четыре поединка он показал, что одинаково прекрасно работает и в стойке, и в партере, практически не имеет слабых мест.

Наличие проблем с поиском оппонента для Умара признавал даже сам Дана Уайт. Президент организации даже попытался объяснить, почему именно происходит такая ситуация: «Многие бойцы избегают поединка с Умаром Нурмагомедовым, поскольку не хотят рисковать своей позицией в рейтинге. Это трудная задача. Сначала бой принимают публично, но затем в частном порядке отказываются».

Конкуренцию семье Хабиба по вкладу в единоборства составляет только клан Грейси:
Семейство Нурмагомедовых доминирует в ММА. Абдулманап вырастил настоящих чемпионов
Семейство Нурмагомедовых доминирует в ММА. Абдулманап вырастил настоящих чемпионов

Остается надеяться, что лига всё-таки выберет для Умара оппонента, причём, именно из топов рейтинга. И тогда он действительно сможет рассчитывать на быстрое продвижение к титульному бою. С другой стороны, Нурмагомедов может сначала подраться с одним из парней, которые пока не забрались в топ-15, чтобы проверить свои силы после травмы и вернуть былой тонус.

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