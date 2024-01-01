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Чендлер дерзко обратился к Макгрегору после объявления боя между ними

Чендлер дерзко обратился к Макгрегору после объявления боя между ними
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Американец Майкл Чендлер обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору после объявления поединка между бойцами.

«Я всегда говорил, что хочу подраться с тобой, когда ты в лучшей форме, в самых больших габаритах. Средний вес звучит неплохо для меня. Не забывай, кто из нас настоящий полулегковес, который начинал свою карьеру в UFC, сражаясь против слабых парней из легчайшего дивизиона», – написал Майкл Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, ранее Макгрегор в своих социальных сетях объявил, что поединок между ним и Чендлером состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня.

В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021-го.

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