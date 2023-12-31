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Макгрегор объявил о поединке с Чендлером в июне 2024-го

Макгрегор объявил о поединке с Чендлером в июне 2024-го
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором объявил о своём поединке с американцем Майклом Чендлером.

По словам ирландца, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня.

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.

Напомним, Макгрегор стал бойцом промоушена Даны Уайта в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021-го. Тогда, на турнире UFC 264, Макгрегор встречался с представителем США Дастином Порье. Конор выбыл из строя из-за перелома ноги.

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