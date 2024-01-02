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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал, как встречал Новый год

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал, как встречал Новый год
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Звёздный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как встречал Новый год.

«Новый год, 2024-й», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Конору сейчас 35 лет. Бойцом промоушена Даны Уайта ирландец стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последний раз в октагон Конор выходил летом 2021 года: на турнире UFC 264 он встречался с представителем США Дастином Порье, которому проиграл, сломав при этом ногу.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором:

Ранее Макгрегор рассказал, что в следующем бою встретится с американцем Майклом Чендлером.

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