Эдди Хирн назвал боксёра, способного нокаутировать Бетербиева

Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность, что его клиент Каллум Смит победит российского чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева нокаутом.

«Знаете, я помню, как Каллум Джонсон дрался с Артуром Бетербиевым. Это было много лет назад на нашем первом шоу Matchroom Boxing USA на DAZN. Каллум сбил Бетербиева с ног левым хуком. Так что каждый раз, когда я думаю об этом поединке, то вижу, как Каллум также сможет это сделать. Я вижу, как он нокаутирует Артура Бетербиева в Квебеке», — сказал Хирн на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада).

Отметим, что Бетербиев за время карьеры ни разу не проигрывал, одержав победы в 19 боях.