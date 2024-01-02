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Стрикленд: в детстве я долбанул отца гитарой по голове, боясь, что он убьёт маму

Стрикленд: в детстве я долбанул отца гитарой по голове, боясь, что он убьёт маму
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Чемпион UFC в среднем весе, американец Шон Стрикленд рассказал о тяжёлых испытаниях, которые ему пришлось пройти в детстве.

«В детстве я спал в маминой комнате, потому что думал, что отец убьёт маму. Однажды они сильно подрались, я был в третьем-четвёртом классе. Отец заорал: «Я убью тебя» и начал душить маму. Я увидел гитару, взял её и долбанул отцу по голове. А потом вызвал полицию. Отца арестовали, но моя тупая мать вызволила его из полиции под залог.

Я перестал верить в бога в начальной школе. Я лежал в кровати и думал о самоубийстве. Такие вот мои самые ранние воспоминания», — заявил Стрикленд в интервью This Past Weekend.

Напомним, Стрикленд был признан лучшим бойцом 2023 года по версии MMA Fighting.

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