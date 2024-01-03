Соннен предположил, какой следующий шаг сделает Хамзат Чимаев в UFC

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев может вернуться в полусредний вес, где проведёт поединок с чемпионом этого дивизиона Леоном Эдвардсом. Сейчас Чимаев выступает в средней весовой категории.

«Всё больше и больше начинает казаться, что следующим соперником Эдвардса будет не Махачев. Если это не Ислам, то, очевидно, им должен быть Белал Мухаммад. Но и этого не будет. Рахмонов тоже им не будет. Вместе со своей командой он признался, что обманул Атлетическую комиссию штата Невада. Так кто же это может быть?

Когда думаешь об этом, начинаешь вспоминать Хамзата Чимаева. Это парень, который шёл по лёгкому пути. Это парень, которого в определённых частях мира хотят видеть чемпионом. Но в среднем весе ему не дадут такой возможности, ведь там есть Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси. Понимаете, о чём я? Что-то точно происходит, просто мы пока не знаем, что именно», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.