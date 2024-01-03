Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен предположил, какой следующий шаг сделает Хамзат Чимаев в UFC

Соннен предположил, какой следующий шаг сделает Хамзат Чимаев в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев может вернуться в полусредний вес, где проведёт поединок с чемпионом этого дивизиона Леоном Эдвардсом. Сейчас Чимаев выступает в средней весовой категории.

«Всё больше и больше начинает казаться, что следующим соперником Эдвардса будет не Махачев. Если это не Ислам, то, очевидно, им должен быть Белал Мухаммад. Но и этого не будет. Рахмонов тоже им не будет. Вместе со своей командой он признался, что обманул Атлетическую комиссию штата Невада. Так кто же это может быть?

Когда думаешь об этом, начинаешь вспоминать Хамзата Чимаева. Это парень, который шёл по лёгкому пути. Это парень, которого в определённых частях мира хотят видеть чемпионом. Но в среднем весе ему не дадут такой возможности, ведь там есть Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси. Понимаете, о чём я? Что-то точно происходит, просто мы пока не знаем, что именно», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
Фото
«Я сильно болел». Хамзат Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android