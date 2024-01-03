«Я сильно болел». Хамзат Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC

Непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своим болельщикам. Чимаев рассказал о травме руки и пообещал в скором времени вернуться к тренировочному процессу.

«Я сильно болел, рука была травмирована, поэтому не смог сразу вернуться, хочу сказать всем фанатам: я хочу видеть себя в бою больше вас всех, я люблю эту работу, буду делать и доказывать, что я лучший. Как всегда, мы это делаем, и скоро вернусь к тренировкам ИнШаАлла!» – написал Чимаев.

Фото: https://twitter.com/KChimaev

В последнем поединке Чимаев встречался с Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением.