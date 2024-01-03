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Джефф Монсон: проведём бой с Тактаровым, после завершу карьеру

Джефф Монсон: проведём бой с Тактаровым, после завершу карьеру
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Прославленный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. По словам Монсона, это случится после поединка с легендой ММА Олегом Тактаровым в феврале нынешнего года.

«Мы проведём бой с Тактаровым в феврале. После него я завершу карьеру», – приводит слова Монсона ТАСС.

В активе Монсона 88 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед (пять были добыты нокаутом) и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. Ещё один бой с участием Джеффа был признан несостоявшимся. В настоящий момент бойцу 52 года. В середине декабря прошлого года Монсон сообщил, что больше не является гражданином США.

Дацик ответил на вызов Монсона:

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