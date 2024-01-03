Стерлинг раскрыл план на бой с Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о том, как он собирается действовать в предстоящем поединке с соотечественником Келвином Каттаром.

Напомним, бой состоится на турнире UFC 300.

«Я чувствую, что могу заставить Каттара сдаться уже в первом или во втором раунде. Но я не собираюсь с первых секунд начинать охоту за тейкдауном. Проведу разведку, почувствую его силу, а затем уже приму решение, как действовать дальше.

Я собираюсь работать в привычном для себя темпе, не буду форсировать события», – приводит слова Стерлинга MMA News.

В настоящий момент Каттар занимает седьмое место в полулёгком весе промоушена Даны Уайта. Стерлинг располагается на первой позиции в легчайшем дивизионе.