«Он мой герой». Фергюсон рассказал, чем его впечатлил Рахмонов

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон высказался по поводу представителя Казахстана Шавката Рахмонова.

«Когда мы были на пресс-конференции и только присели, то он сразу угостил меня подарками из Казахстана. Я такой подумал: «Вот это воспитание и уважение».

Он настолько добрый парень! Чёрт возьми, он мой герой! От него не было слышно и звука, а затем он просто переехал жёсткого парня в клетке. Шавкату не нужно нести всякую чушь — он просто доказывает всё в клетке», — сказал Фергюсон.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов одержал победу в поединке с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном.