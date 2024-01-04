Александр Емельяненко выбрал арабское имя во время поездки в Медину

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети видео из поездки в Медину (Саудовская Аравия), где посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

На опубликованном видео собеседник Александра Емельяненко предлагает ему выбрать арабское имя и Александр соглашается.

«Имя теперь надо арабское выбрать? Выбирай, предоставляю это тебе. Абубакар? Ничего плохого в этом не вижу, замечательное имя. Буду теперь Абубакаром», — сообщил Емельяненко.

Напомним, свой последний поединок 42-летний Александр Емельяненко провёл в мае 2023 года. Тогда он досрочно одержал победу над блогером Евгением Ершовым.