Бывший спарринг-партнёр Александра Усика дал совет Тайсону Фьюри

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен, в прошлом спарринговавший с Александром Усиком, поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира, в котором украинец встретится с британцем Тайсоном Фьюри.

«У нас было множество раундов, когда я пытался давить на Усика, но с ним это не работает. Александр — мастер справляться с этим. Я думаю, Усика нужно раздражать, выводить из себя. Надо много двигаться, работать против Усика его же оружием.

Усика нельзя назвать самым физически сильным боксёром, у него далеко не самый сильный удар. Он побеждает благодаря своей умной голове. Но я верю, что Фьюри — единственный боксёр, который может победить Усика на его же поле. Не надо идти напролом на украинца. Нужно быть осторожным и много двигаться. И только когда Усик подустанет и замедлится, можно использовать свою мощь», — рассказал Аллен в интервью YouТube-каналу BBTV Boxing.