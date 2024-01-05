Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, с кем в UFC может провести следующий бой Бенеил Дариуш

Стало известно, с кем в UFC может провести следующий бой Бенеил Дариуш
Комментарии

Известный ирано-американский боец смешанных единоборств (ММА) Бенеил Дариуш в следующем поединке может сразиться с представителем Франции Бенуа Сен-Дени. Об этом информирует CAPMMA.

По сведениям источника, бой может состояться 30 марта на турнире UFC в Атлантик-Сити.

Напомним, в последнем поединке Дариуш встречался с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном. Противостояние проходило в декабре прошлого года и завершилось в пользу Царукяна нокаутом в первом раунде. Сен-Дени в последнем бою сражался с американцем Мэттом Фреволой и победил его нокаутом в первом раунде. Поединок проходил в ноябре прошлого года.

Ранее Бенеил называл возможных соперников после поражения от Царукяна и упоминал также Сен-Дени.

Материалы по теме
Дариуш назвал возможных соперников после поражения от Царукяна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android