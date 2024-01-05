Стало известно, с кем в UFC может провести следующий бой Бенеил Дариуш

Известный ирано-американский боец смешанных единоборств (ММА) Бенеил Дариуш в следующем поединке может сразиться с представителем Франции Бенуа Сен-Дени. Об этом информирует CAPMMA.

По сведениям источника, бой может состояться 30 марта на турнире UFC в Атлантик-Сити.

Напомним, в последнем поединке Дариуш встречался с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном. Противостояние проходило в декабре прошлого года и завершилось в пользу Царукяна нокаутом в первом раунде. Сен-Дени в последнем бою сражался с американцем Мэттом Фреволой и победил его нокаутом в первом раунде. Поединок проходил в ноябре прошлого года.

Ранее Бенеил называл возможных соперников после поражения от Царукяна и упоминал также Сен-Дени.