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Аспиналл — о Миочиче: раз так, может, и Тони Фергюсон должен провести титульный бой в UFC

Аспиналл — о Миочиче: раз так, может, и Тони Фергюсон должен провести титульный бой в UFC
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Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл выразил разочарование в связи с решением промоушена Даны Уайта позволить американцу Стипе Миочичу провести титульный поединок с соотечественником Джоном Джонсом.

«Я согласен, что Стипе – легенда. Но я эгоистичен и хочу доказать, что я лучший. И последний забавный факт: с тех пор, как Стипе в последний раз выиграл бой, я повредил колено, прошёл процесс реабилитации, провёл год без выхода в октагон, затем провёл семь боёв в UFC, включая четыре победы над соперниками из топ-10, завоевал временный чемпионский пояс UFC на двухнедельном уведомлении. Безусловно, у Стипе отличное резюме, и он действительно легенда. Но то же самое можно сказать и о Тони Фергюсоне. Раз так, может быть, стоит дать и ему шанс завоевать титул?» — написал Аспиналл у себя в социальных сетях.

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