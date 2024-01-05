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Том Аспиналл раскритиковал ожидаемый бой Джонса и Миочича

Том Аспиналл раскритиковал ожидаемый бой Джонса и Миочича
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Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз раскритиковал решение промоушена организовать поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Напомним, Джонс и Миочич должны были подраться в прошлом году, но поединок сорвался после травмы Джона.

«Когда Стипе в прошлый раз сражался и победил, GTA: San Andreas только вышла на PS2. Теперь он будет драться за бесспорный титул в тяжёлом весе, опередив меня, временного чемпиона, занимающего первое в рейтинге дивизиона. Это меня очень расстраивает. Стипе – один из моих любимых бойцов, к которому я испытываю огромное уважение. Его резюме намного превосходит моё. Но речь о том, кто сейчас лучший, и я верю, что это я. И было бы справедливо, если бы я получил возможность это доказать», — написал Аспиналл.

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